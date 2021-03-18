Gelibolu-Eceabat bölünmüş yol yapımında 26,5 kilometrelik kısım tamamlandı

AA

Tersane mevkisindeki Gelibolu-Eceabat Yol Şantiyesi'nde çalışmalar hakkında yetkililerden brifing alan Karaismailoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, tarihin en mukaddes kahramanlık destanlarından biri olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Çanakkale şehitlerini rahmetle andığını söyledi.

Böylesine anlamlı bir günde Çanakkale'de bulunmaktan gurur duyduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Vatanın kurtuluşu için kendi canlarından vazgeçen şehitlerimiz bu zaferle sadece aziz milletimizin değil, tüm dünyanın kaderini değiştirmiştir. Çanakkale, yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına karşı azim ve inançla nasıl baş edilebileceğinin kanıtı olan gerçek bir destandır. Mehmetçik, Çanakkale'de sadece silahlı mücadelesi ile değil, verdiği insanlık dersleriyle de düşmana baş eğdirmiştir. Çanakkale’de şehit olan 250 bin vatan evladı 'Çanakkale geçilmez' dedirtmiş, dahası Kurtuluş Savaşı'nın da meşalesini yakmıştır. 100'üncü yılını kutlamaya hazırlandığımız Türkiye Cumhuriyeti de Çanakkale ruhu üzerine inşa edilmiştir. Bize düşen ise kıymetli vatanımızı, toprağımızı, bayrağımızı, ezanımızı her ne pahasına olursa olsun korumak ve yüceltmektir. Şehitlerimizin aziz hatırasına layık olmak boynumuzun borcudur."

Karaismailoğlu, Türk'ün gücünün dünyaya bir kez daha gösterildiği bu topraklarda ortaya konulan milli şuuru 106 yıl sonra halen göğüslerde yanan bir ateş gibi taşımaya devam ettiklerini vurguladı.

Bu eşsiz miras karşısında yerine getirmek zorunda oldukları en büyük vazifenin, çok çalışmak ve güçlü bir ekonomiyle bağımsızlığı ilelebet teminat altına almak olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şunları anlattı:

"Türkiye'nin, karada, havada, denizde, demir yollarında ve haberleşmede son 19 yılda verdiği bütün eserler de güçlü bir ekonominin oluşmasına dayanak olmak içindir. Büyük bir hız ve azimle ortaya koyduğumuz bütün bu projelerde Çanakkale ruhundan alınan ilham vardır. İnşallah gelecek yıl bugün açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü de bu ruha adanan bir abide proje olarak tarihte yerini alacaktır. Türkiye, dünyayla bağlarını güçlendirmek ve kalkınmayı ülke sathına yaymak için 2003 yılından itibaren büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. Bu süre zarfında ülkemizi dünya ile boy ölçüşebilecek bir ulaştırma ve haberleşme altyapısına kavuşturmak üzere 1 trilyon liraya yaklaşan bir yatırım yapılmıştır. Yük, insan ve veri ulaştırmada yapılan bu yatırımlarla ülkemizin bugünü ve geleceği tasarlanmış, coğrafyamız önündeki fırsatlara hazır hale getirilmiştir. Tüm bu süreç devlet aklıyla atılan stratejik adımlar doğrultusunda büyük bir titizlikle ilerlemiştir."

- "Çanakkale il sınırları içinde devam eden 10 önemli kara yolu yatırımımız bulunuyor"

Bakan Karaismailoğlu, geride kalan 19 yılda Çanakkale'nin de coğrafi konumu ve geleceğe dönük ihtiyaçları düşünülerek adeta yeniden imar edildiğine dikkati çekti.

İl genelindeki ulaşım çalışmalarına değinen Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Çanakkale'deki ulaşım ve iletişim yatırımları için yap-işlet-devret projeleri de dahil olmak üzere son 19 yılda tam 20 milyar 69 milyon lira bütçe aktarıldı. 1993-2002 yıllarında Çanakkale’de yapılan kara yolu yatırımları için sadece 298 milyon lira harcanmışken, bu miktarı 26 kat artırarak 7 milyar 794 milyon liraya çıkardık. Bu süreçte şehrimizdeki bölünmüş yol uzunluğunun 20 kilometreden 338 kilometreye ulaşması, Çanakkalelilere konforlu, hızlı ve güvenli seyahat imkanı sundu. Halen Çanakkale il sınırları içinde devam eden 10 önemli kara yolu yatırımımız bulunuyor. Bu projelerimizden biri de Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'dir. Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü de bu projenin bileşenlerini oluşturmaktadır. 88 kilometre otoyol ve 13 kilometrelik bağlantı yolları ile toplam 101 kilometre uzunluğundaki bu otoyolumuz, şehrimizin geleceği için çok kıymetlidir. Çünkü ülke ekonomisinin kalbi olan Marmara ve Ege bölgelerindeki kara, hava ve deniz yollarını birbirine entegre edecektir. Dahası Avrupa ile Çanakkale'yi en hızlı ve ekonomik şekilde birbirine bağlayacaktır."

Karaismailoğlu, söz konusu otoyol projelerinin, Çanakkale'nin turizmi, ticareti, sanayisi, istihdam olanakları bakımından geleceğe dönük atılmış bir adım olduğunu belirtti.

En büyük arzularının, Çanakkaleli vatandaşların layık olduğu yaşam kalitesine ulaşması olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de yaptığımız önemli kara yolu yatırımlarından biri de bugün hep birlikte yapım çalışmalarını incelediğimiz Gelibolu-Eceabat yoludur. Artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki önümüzdeki yıl hizmete açmayı planladığımız yolumuzda geri sayım başlamıştır. Uzunluğu 47,5 kilometre olan bölünmüş yol projemizin bugüne dek 26,5 kilometrelik bölümünü tamamladık. Ayrıca, T1, T1A ve T2 tünellerini hizmete aldık. Yolumuz üzerindeki Bigalıdere Köprüsü'nü de içine alan 5,7 kilometrelik kesimin yapım çalışmaları bitirildi. Şimdiden, Gelibolu-Eceabat Yolu’nun, şehrimize gelecek yeni yatırımlara, iş olanaklarına, bolluğa, berekete vesile olmasını diliyorum. Göz bebeğimiz Çanakkale için yapılanlar hiçbir zaman yeterli değildir. Daha nice proje ve eserle kıymetli Çanakkalelilere hizmet etmeye devam edeceğiz."