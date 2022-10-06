Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı yeni keşiflerle genişliyor

MUTLULUK VE HEYECAN YARATTI

Alan Başkanlığı tarihçilerinin de katıldığı çalışmada, 28 Ekim 1915'te batan 60 metre uzunluğundaki nakliye gemisi HMS Hythe'nin, 70 metre derinlikte bulunduğu belirlendi.

Biri destroyer, diğeri lojistik gemisi diğer iki batığın da bulunması için araştırmalar sürüyor.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daha önce yerleri bilinmeyen 3 batıktan birinin bulunmasından mutluluk ve heyecan duyduklarını söyledi.

Envantere bir batığın daha eklendiğini belirten Kaşdemir, "Uzun yıllardan beri birçok araştırmacı tarafından araştırılıyordu fakat yeri tespit edilememişti. Son zamanlarda Tarihi Alan Başkanlığımızca (su altı araştırmacısı) Selçuk Kolay ve tarihçi Yusuf Kartal ile ortak çalışma başlattık. Bu çalışmanın sonucunda da Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı bir gemi batığına daha kavuştu" dedi.

Kaşdemir, batığın Seddülbahir köyünün 6 mil açığında, Gökçeada yönünde bulunduğunu ifade etti.

Bunun bir lojistik gemisi olduğu bilgisini veren Kaşdemir, "Türk topçusunun ateşinden kaçarken başka bir gemiyle çarpışarak batan bir gemi. Savaş gemisi değil ama savaş sırasında kullanılmış. Lojistik gemisi, mürettebatı, kaptanı ve ne zaman battığı belli. Yani aslında hikayesi olan bir gemi. Dolayısıyla insan da hikayesi olan bir şeyi merak eder. Bu da insanların dalış meraklılarının da görmek için dalmak için merak ettiği bir batık haline gelmiş olacak" diye konuştu.