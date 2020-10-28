Gelibolu Yarımadası'nda

AA

Çanakkale Savaşları'nın 105 yıl önce yaşandığı yarımadaya gelen vatandaşlar, şehitlik, anıt ve mezarlıkları ziyaret ediyor.Zamanlarının büyük bölümünü Şehitler Abidesi ve 57. Alay Şehitliği'ne ayıran ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirerek bu anları ölümsüzleştiriyor.Şehitler için dua eden binlerce kişi, salgın sürecinde de ziyaretlerini azaltmayarak ecdada vefasını gösterdi.Alanda ziyaretçi istatistiği tutulan müze ve kaleleri, ocak-eylül döneminde yaklaşık 100 bin kişi gezdi.

- "Ziyaretler çoğunlukla gruplar halinde değil ailece yapılıyor"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, açık hava müzesi niteliğindeki bölgenin salgın sürecinde en güvenli ziyaret edilebilecek noktalardan olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin kapalı mekana fazla girmeden açık havada gezme, ecdada dua etme imkanı bulduğunu belirten Kaşdemir, "Özellikle Kurban Bayramı'ndan itibaren buraya gelen ailelerde büyük artış gözlemledik. Süreç içinde yazın da buraya gelen münferit ziyaretçi sayısında çok büyük artış oldu." diye konuştu.

Kaşdemir, salgın nedeniyle her kesimde büyük bir endişe bulunduğunu dile getirdi. Sağlık endişesi olduğundan, ziyaretlerin çoğunlukla gruplar halinde değil ailece yapıldığını aktaran Kaşdemir, şunları kaydetti:

"İnsanlar alanın geniş bir coğrafyaya sahip olması dolayısıyla buraya neredeyse akın etti çünkü tarihi alan 33 bin hektarlık büyüklüğe sahip. Bu, rahat dolaşım anlamına da geliyor. Bu da bizi sevindirdi. Hem buradaki güvenli ziyaret anlamında hem buraya gelen insanların doğal bir ortamda tarihi bir doku içinde ziyaretlerini yapmış olmaları ve duydukları memnuniyetleri de hem bize hem ilgili yerlere aktarmış olmaları bizi daha çok sevindirdi."

Kaşdemir, Kovid-19 sürecinde güvenle gezilebilecek yerlerin başında geldiğini belirttiği Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nı herkese görmesi tavsiyesinde bulundu.