Gelin bir nedenden dolayı düğünündeki herkesin gözlerini bağlamasını istedi

Lucy, düğününde herkesi kendi dünyasına davet etti. 27 yaşındaki genç kadın bir an için bile olsa tüm misafirlerle aynı noktada olmak istedi.

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Tıpkı Lucy'nin kendi gelinliğini dokunarak keşfetmesi gibi, Ollie de Lucy'yi sadece dokunarak anlamaya çalıştı. Bu hem coşkulu hem de duygusal düğün, sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı.

Kaynak: Instagram, Tiktok, BrightSide