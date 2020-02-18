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HaberlerModaGelin-Damat Fastihion Day Çırağan Sarayı'nda - Magazin haberleri

'Gelin-Damat Fashion Day' Çırağan Sarayı'nda

Gelin-Damat Dergisi tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen 'Gelin-Damat Fashion Day' 15 Mart Pazar günü Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek

Gelin-Damat Fastihion Day
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz sene Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer, Tuğba Özay, Ece Gürsel, Didem Taslan, İpek Tanrıyar, Tuğba Altıntop, Ece Prim, Simge Tertemiz, Hatice gibi birçok ünlü ismin yer aldığı defile uzun süre kendinden söz ettirmişti. Bu yıl da çok sayıda ünlü isimi bir araya getirecek.

Müge Uzel ve Burak Törün’ün sunumlarıyla renklenecek olan bu özel gün, Türkiye ve Avrupa'dan 51 modacının katılımıyla gerçekleşecek. 2020'nin en özel gelinlik, damatlık ve abiye modelleri sergilenecek.

"EVLENECEK ÇİFTLERİ ÇIRAĞAN SARAYI'NA DAVET EDİYORUM"

Gelin Damat Dergisi imtiyaz sahibi ve defile organizatörü Ferhat Muğurtay yaptığı açıklamada, "51 modacının en iyi tasarımlarını, en iyi taşıyacak mankenlerle, en iyi mekanda ülkemizin en büyük gelinlik defilesini gerçekleştiriyoruz. Evlenecek çiftleri ve sektör profesyonellerini 15 Mart'ta Çırağan Sarayı'na davet ediyorum" dedi.

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