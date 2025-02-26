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        Gelin ve kayınvalide canlı yayında yüzleşti

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün, kayınvalide Meryem, düdüklü tenceresindeki 2 milyon liralık altınlarını çaldığını iddia ettiği gelini Arzu ile yüzleşti. Yüzleşme olay yarattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 19:43 Güncelleme: 26.02.2025 - 19:43
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        Gelin ve kayınvalide canlı yayında yüzleşti
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        Kayınvalide Meryem zaman zaman yükselirken, Arzu’nun sakin cevapları ve kendinden emin bir şekilde “Evet aldattım”, “Evet, altınları çaldım” cevapları pes dedirtti.

        “DÜDÜKLÜ TENCEREMİ BARİ BIRAKSAYDIN”

        Arzu, Didem Arslan Yılmaz’ın sorularına itirafla karşılık verdi. Altınları çaldığını ve sevgilisi Nuri’ye kaçtığını onaylayan Arzu, Nuri’nin kendisini de kandırdığını dile getirdi.

        Ayrıca Arzu’nun Nuri’den başka, Şefik, Elvin ve 80 yaşındaki bir adamla da ilişki yaşadığı iddia edildi. Kayınvalide Meryem son olarak “Benim altınlarımı ver, ne yapıyorsanız yapın” cevabını verdi.

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