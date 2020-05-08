Gelinciklerin görsel şöleni - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi İslahiye Yerleşkesi yakınlarındaki tarlalarda açan gelincikler, bölge halkının ve İslahiye-Nurdağ kara yolunu kullanan sürücülerin beğenisini topluyor. Fotoğraf tutkunları da bölgedeki gelincikleri karelerine yansıtıyor.Araçlarıyla geçerken gelincikleri fark edenler de durup çiçekler arasında hatıra fotoğrafı çektiriyor.
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