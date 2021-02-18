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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Bu kadarına da pes: "Seni Adana'da yaşatmayız!" - HABERLER
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"Seni Adana'da yaşatmayız!" Geline ölüm tehdidi!

Adana'da eşi Lütfü Ö.´den (35) boşanma kararı alan Ezgi Ö. (27),kendisini, "Boşanırsan seni Adana´da yaşatmayız" diyerek tehdit ettiğini iddia ettiği kayınpederi Hakan Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu. Eşinin ailesiyle aynı apartmanda oturan, tehditler nedeniyle evi terk edip ofisinde yaşamaya başlayan Ezgi Ö., "İşime devam edip burada yaşamak istiyorum" dedi

SON DAKİKA! Bu kadarına da pes:
"Seni Adana'da yaşatmayız!" Geline ölüm tehdidi!
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DHA

Adana'da, sosyal medyada içerik üreterek geçimini sağlayan Ezgi Ö. (27),2018 yılında Lütfü Ö. (35) ile evlenip, Samsun´dan Adana´ya geldi.

Çift bir süre sonra anlaşmazlık yaşayınca Ezgi Ö., 25 Ocak´ta boşanma kararı aldı ve bunu eşine söyledi. Lütfü Ö. olumsuz bir tepki vermezken, Ezgi Ö., iddiaya göre kayınpederi Hakan Ö. tarafından tehdit edilmeye başladı.

"SENİ ADANA'DA YAŞATMAYIZ"

DHA'da yer alan habere göre eşinin ailesiyle aynı apartmanda oturduğu için evini ayırıp ofisinde kalmaya başlayan genç kadın, tehditlerden bir türlü kurtulamadı. Genç kadın, kayınpederi tarafından "Seni Adana´da yaşatmayız" şeklinde tehditler almaya devam edince avukatı Tuğba Kastal Sertli ile Adana Adliyesi´ne giderek kayınpederi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ADANA´DA YAŞAMAK İSTİYORUM"

Medeni bir şekilde ayrılmayı beklerken, eşinin ailesi tarafından tehdit edildiğini ve bu durumun kendisini üzdüğünü belirten Ezgi Ö., "Evlendiğim için Adana´ya geldim. Adana´yı çok seviyorum ve burada kendime bir iş kurdum. İşime devam edip burada yaşamak istiyorum fakat `Adana´da yaşayamazsın´ şeklinde tehditler alıyorum. Kadınların bu derece güçsüz görünmesine karşıyım. Güçlü bir kadın olarak projeler üretirken, bu şekilde tehditler almak inanılmaz üzücü" diye konuştu.

TEHDİT EDİLİNCE OFİSİNDE YAŞAMAYA BAŞLADI

Tehditler nedeniyle ofisinde yaşamaya başladığını ve güvenlik kamerası taktırdığını kaydeden Ezgi Ö., "Her yere ekip arkadaşımla gidip geliyorum. Bu süreç ama taşıyamayacağım boyutlara geldi. Elimden ne geliyorsa, yapmaya hazırım. Bugün suç duyurusunda bulundum. Diliyorum ki kadınlar artık güçlü olarak hayata devam edebilecek duruma gelir ve bu tarz tehditlerle karşılaşmazlar. Gerekene artık hukuk verecek" ifadelerini kullandı.

"TEK BAŞINA DIŞARI ÇIKAMIYOR"

Ezgi Ö.´nün avukatı Tuğba Kastal Sertli de müvekkilinin hayatıyla tehdit edildiğini ve bu durumdan dolayı kendisinin korku yaşadığını belirterek, şöyle konuştu: "Müvekkilim sırf boşanmak istediği için tehdit ediliyor. Kadın olarak eğitimli, başarılı ve ayaklarınızın üzerinde duruyor olmanız tehdit edilmenizi engellemiyor. Bizim suç duyurusunda bulunma amacımız kadınları destekleyen, onlar için bu kadar çaba sarf eden birinin de tehdide maruz kalıp, bununla yüzleşip diğerlerine örnek olma çabasıdır. Müvekkilime, `Boşanırsan Adana´da yaşayamazsın´ deniyor. Bunun bir tehdit olup olmadığı sorulduğunda, `Nasıl algılıyorsanız öyle´ diye cevap veriliyor. Tek başına dışarı çıkamıyor. Korkuyor."

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