Trump'ın gelini çekilme kararını böyle savundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın ortanca oğlu Eric Trump'ın eşi Lara Trump, Fox News kanalında katıldığı programda, kayınpederinin Suriye'den asker çekme kararını sıradışı bir şekilde savundu.

Aynı zamanda Trump'ın seçim kampanyasında danışman olarak görev yapan Lara Trump, ABD liderinin asker çekme kararıyla Kürtleri yalnız bıraktığına ilişkin eleştirilere cevaben, "Bence şu olguyla başlamamız lazım. Sıradan bir Amerikalıya sorsanız, 'Kim bu Kürtler', 'Amerika niye orada böyle bir savaşa girmiş' diye google'lamak zorunda kalırlar" diye konuştu.

Kayınpederinin 'sonu gelmeyen savaşları sona erdirme' kararını savunan Lara Trump, ABD liderinin Amerikan askerlerini ülkeye geri getirme vaadiyle seçildiğini hatırlatırken, "Bu onun başlıca amacı... ABD Başkanı öncelikle kendi halkına karşı sorumlu" dedi.

TAVAN YAPTI

Arama motoru Google'ın geçtiğimiz 2 haftada ABD'de yapılan internet aramalarına ilişkin paylaştığı veriler, "Who are Kurds" (Kürtler kimdir) aramasının 29 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında tavan yaptığını gösteriyor.