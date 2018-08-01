Kanal D’nin hafta içi her gün ekrana gelen sunuculuğunu başarılı sanatçı Fatih Ürek’in üstlendiği Gelinim Mutfakta, yayınlandığı ilk günden beri büyük bir beğeni ile izlenmeye devam ediyor.

Gelinim Mutfakta 103. bölüm ile ekrana geldi. Nurten-Özlem Argün, Fatma-Emine Karul, Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret ve Kamile-Selen Özelkara çiftleri "Kadayıf Mantısı” için yarışmıştılar. Gelinler yarıştı, kayınvalideler puanladı. Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta!

Emine ve Selen arasındaki eşya krizi giderek büyüdü. Emine, eşyalarına uyardığı halde dokunmaya devam eden Selen'i sert bir şekilde uyardı. Bu olay kaynanaları karşı karşıya getirdi. Selen'in kaynanası Kamile Hanım gözyaşlarına boğuldu.

Gelinim Mutfakta 104. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat 12.15'de Kanal D'de!

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