Gelinlerin yemek pişirdiği, kaynanaların puan verdiği fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da final heyecanı yaşandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi bugün belli oluyor. Yeni yılla birlikte sunucusu değişen Gelinim Mutfakta programından bu hafta elenen ismi açıklandı. Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da 12 Şubat Cuma altınları kim aldı? Peki, 12 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA 12 ŞUBAT KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 12 Şubat Cuma günü haftanın finalinde en düşük puanı alıp elenen isim bugün belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 12 ŞUBAT HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 12 Şubat'ta günün en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğe kimin sahip olacağı bugün belli olacak.