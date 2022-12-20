Gelinim Mutfakta'da bugün dört gelin mişoriz olarak da bilinen Arnavut pilavı yaptılar. Gelinler mutfağa girerek en başarılı tabağa çıkmaraya çalıştılar. 20 Aralık 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altını kazanan yarışmacı açıklandı. İşte Gelinim Mutfakta'da çeyreği alan isim...