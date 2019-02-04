Gelinim Mutfakta 4 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak olan 231. Bölümün fragmanı yayında! Elenen yarışmacılardan Yağnur, Gülcan'a sert bir mesaj gönderiyor. Eski yarışmacı Yağnur, kendi üzerinden prim yaptığını düşündüğü Gülcan'a sert bir mesaj yolluyor! Gülcan ise, bu mesaja aynı sertlikte cevap veriyor. Reyhan Hanım ve Songül Hanım arasında tadım sonrası büyük tartışma çıkıyor! Besime Hanım, gelini Gülcan üzerinde kaynana ağırlığını koymaya çalışıyor! Yeni haftaya katılacak olan yarışmacılar kim? Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de!

Gelinim Mutfakta'ya 47. Hafta Nurten Baysal ve gelini Kübra Baysal katıldı!

Nurten Baysal, Rize doğumlu...

Kübra Baysal, Erzurum doğumlu, 4,5 yıllık evli ve iki çocuğu var..