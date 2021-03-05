Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da gelinler yemek pişiriyor, kaynanalar puan veriyor! Fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da bugün final heyecanı yaşandı. Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi bugün belli oldu. Yeni yılla birlikte sunucusu değişen Gelinim Mutfakta programından bu hafta elenen ismin kim olacağı merakla bekleniyordu. Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da 5 Mart Cuma altınları kim aldı? Peki, 5 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA 5 MART KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 5 Mart Cuma günü haftanın finalinde yarışmaya Nurşen Hanım ve Saniye veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA 5 MART HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 5 Mart günün en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi bugün Aysun oldu. Haftanın finalinde çeyrek altının ise Ayten'e gitti.