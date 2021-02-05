Gelinlerin yemek pişirdiği, kaynanaların puan verdiği fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da final heyecanı başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali heyecanı başladı. Yeni yılla birlikte sunucusu değişen Gelinim Mutfakta programından bu hafta elenen isim bugün belli oluyor. Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da 5 Şubat Cuma haftanın birincisi kim? 5 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA 5 ŞUBAT KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 5 Şubat Cuma günü haftanın finalinde en düşük puanı alıp elenen isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 5 ŞUBAT HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 5 Şubat'ta günün en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi henüz belli olmadı.