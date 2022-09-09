Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta'da haftanın finali bugün gerçekleştiriliyor. Yarışmayı merakla her hafta takip eden izleyiciler; Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim kazandı sorularının cevaplarını arıyor. İşte 9 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta'da puan durumu ve haftanın birincisi...