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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta puan durumu 10 Kasım! Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 bileziği kim aldı?

        Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 bileziği kim aldı? 10 Kasım Gelinim Mutfakta elenen isim...

        Her bölümü büyük bir merakla beklenen Gelinim Mutfakta yarışmasında final günü geldi çattı. Hafta içi her gün saat 13:00'de Kanal D'de izleyiciler ile buluşan yarışmada bugün bir kişi çeyrek altın, bir kişi de bileziğin sahibi olacak. İşte, bir kişinin de hayallerine veda edeceği Gelinim Mutfakta haftanın finali hakkında ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:18
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        Ekranların ilgiyle takip edilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta'da heyecan bugün kaldığı yerden devam ediyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Gül arasından; 10 bilezik ile çeyrek altını kazanan isimler ve yarışmaya veda eden gelin belli olacak. İşte, detaylar...

        2

        GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan isim henüz belli olmadı.

        Yarışmada son olarak 10 bileziği kazanan Yeşim olmuştu.

        3

        GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta'da bu hafta çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

        Yarışmada son olarak çeyrek altını kazanan Aleyna olmuştu.

        4

        10 KASIM 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

        Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

        Geçtiğimiz hafta ise elenen gelin Ezgi olmuştu.

        5

        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (10 KASIM)

        Yeşim, Tuğba, Gül ve Aleyna'nın yarıştığı yarışmada puan durumu belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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