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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 bileziği kim aldı? 6 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi?

        Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 bileziği kim aldı? 6 Ekim Gelinim Mutfakta elenen isim...

        Kanal D'nin yeni sezonuyla da oldukça ilgi görmeye devam eden yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın finali için beklenen gün geldi çattı. Hafta içi her gün 13:00'de izleyiciler karşısına çıkan fenomen yarışmada bugün 10 bilezik ile çeyrek altını kazanan ve elenen yarışmacılar belli olacak. İşte, 6 Ekim 2023 Cuma günü Gelinim Mutfakta final bölümü hakkında ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 10:48 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:48
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        Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta'da, bugün final heyecanı başlıyor. Özlem, Tuğba, Yeşim ve Gizem'in arasından bir yarışmacı 10 bilezik ile çeyrek altının sahibi olacak, bir yarışmacı ise hayallerine veda edecek ve programdan elenecek. İşte, 6 Ekim Gelinim Mutfakta hakkında bilgiler...

        2

        GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan isim henüz belli olmadı.

        Geçtiğimiz hafta ise kazanan Tuğba olmuştu.

        3

        GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta'da bu hafta çeyrek altını kazanan isim de henüz belli olmadı.

        Geçtiğimiz hafta ise kazanan tine Tuğba olmuştu.

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        6 EKİM 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

        Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz belirlenmedi.

        Sevilen yarışmada son olarak elenen isim Melike olmuştu.

        5

        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (6 EKİM - HENÜZ AÇIKLANMADI)

        Nursel Ergin bugün Özlem'e 5, Tuğba'ya 4, Yeşim'e 2, Gizem'e 1 puan verdi.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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