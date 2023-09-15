Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim gitti ve 7 bileziği kim aldı? 15 Eylül Gelinim Mutfakta elenen isim...

Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim gitti ve 7 bileziği kim aldı? 15 Eylül Gelinim Mutfakta elenen isim...

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Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Nursel Ergin'in sunduğu ve hafta içi her gün izleyicilerin karşısına çıkan fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da, haftanın ve günün birincileri kayınvalidelerin puanlarıyla belli oluyor. Bugün haftanın final bölümü ekranlara gelecek Gelinim Mutfakta'da, çeyrek altın ve 7 bileziğin sahibi ile elenen isimler açıklanacak. İşte Gelinim Mutfakta haftanın finalinde son durum...