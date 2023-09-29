Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve 10 bileziği kim aldı? 29 Eylül Gelinim Mutfakta elenen isim...

Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve 10 bileziği kim aldı? 29 Eylül Gelinim Mutfakta elenen isim...

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Ünlü sunucu Nursel Ergin'in hazırlayıp sunduğu ve hafta içi her gün ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta'da, haftanın ve günün birincileri kayınvalidelerin puanlarıyla belirleniyor. Bugün haftanın final bölümü ile yayınlanacak Gelinim Mutfakta'da, çeyrek altın ve 10 bileziğin sahibi ile elenen isimler açıklanacak. İşte Gelinim Mutfakta haftanın finalinde son durum...