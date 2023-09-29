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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve 10 bileziği kim aldı? 29 Eylül Gelinim Mutfakta elenen isim...

        Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve 10 bileziği kim aldı? 29 Eylül Gelinim Mutfakta elenen isim...

        Kanal D'nin her bölümü ayrı bir heyecan yaratan fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın finali bugün gerçekleştiriliyor. Hatırı sayılır bir izleyici kitlesi olan yarışmada bugün 10 bilezik ile çeyrek altını kazanan ve elenen yarışmacılar belli olacak. İşte, 29 Eylül 2023 günü itibariyle Gelinim Mutfakta final bölümüne dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 11:51 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:51
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        Ünlü sunucu Nursel Ergin'in hazırlayıp sunduğu ve hafta içi her gün ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta'da, haftanın ve günün birincileri kayınvalidelerin puanlarıyla belirleniyor. Bugün haftanın final bölümü ile yayınlanacak Gelinim Mutfakta'da, çeyrek altın ve 10 bileziğin sahibi ile elenen isimler açıklanacak. İşte Gelinim Mutfakta haftanın finalinde son durum...

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        GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

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        GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta'da bu hafta çeyrek altını kazanan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

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        29 EYLÜL 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

        Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenecek isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

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        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (29 EYLÜL - HENÜZ AÇIKLANMADI)

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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