Ünlü oyuncu Nursel Ergin'in sunduğu ve hafta içi her gün izleyicilerin karşısına çıkan yarışma Gelinim Mutfakta'da, haftanın ve günün birincileri kayınvalidelerin puanlarıyla belirleniyor. Bugün haftanın finali ile yayınlanacak olan Gelinim Mutfakta'da, çeyrek altın ve 7 bileziğin sahibi ile elenen isimler açıklanacak. İşte fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da son durum...