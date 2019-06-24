Gelinim Mutfakta'da Rehyan ve Ezgi neden yok soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Gelinlerin yarıştığı kayınvalidelerin de puan verdiği Gelinim Mutfakta yarışmasının renkli karakterlerinden olan Reyhan ve Ezgi izleyenleri meraklandırdı. Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde Ezgi yayına bir video paylaşımı ile katıldı.

GELİNİM MUTFAKTA EZGİ VE REYHAN NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta'nın altın rekortmeni gelini Ezgi, yarışmaya görüntülü bağlandı ve neden yarışmada olmadıkları yönündeki sorulara yanıt verdi. Oğlunun havale geçirdiğini belirten Ezgi, oğlunun her şeyden kıymetli olduğunu ve bu nedenle bir süre yarışmada yer alamayacaklarını söyledi.

REYHAN VE EZGİ'NİN YERİNE YENİ YARIŞMACILAR KATILDI

Gelinim Mutfakta 24 Haziran Pazartesi günü yayınlanan programda Reyhan Hanım ve Ezgi'nin yerine yeni iki isim katıldı. Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacıları Zeynep Bütün ve gelini Hülya Bütün, Çiğdem Akçam ve gelini Elif Akçam oldu.