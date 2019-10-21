Gelinim Mutfakta 376. Bölümde Dilek, yarışmaya bir video mesaj yollayarak ayrılma nedenini anlattı. Fatih Ürek, haftanın ilk günü programı açarken Dilek ve kaynanası Fatma Hanımın masalarında olmadığını gördü. Rejiden gelen uyarıyla Fatih Ürek, Dilek'ten gelen bir video olduğunu söyledi. Dilek, videoda üzülerek ayrılma kararını anlatıyordu. Kendince haklı olduğu nedeni, Çiğdem Hanımı hiç tatmin etmedi. Çiğdem Hanım, kendilerinin gücünden korktukları için yarışmadan ayrıldıklarını iddia etti. İşte Dilek'in yarışmadan ayrılma nedeni...

GELİNİM MUTFAKTA DİLEK NEDEN YOK?

Yarışmacı Dilek, gönderdiği videoda çocuğunun okula uyum problemi yaşadığını ve bu dönemde çocuğuyla ilgilenmek zorunda olduğu için yarışmadan ayrıldığını açıkladı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 21 EKİM

Gelinim Mutfakta'da gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Duygu Çınar aldı. Yapılan kura sonunda çeyrek altın Duygu'nun oldu.