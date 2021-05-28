Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanları verdiği yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın takipçileri Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? sorularının cevaplarını araştırıyor. Sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı Gelinim Mutfakta'da haftanın finali için mutfağa giren gelinler Brownie pişirdi. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalışıyor. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda ediyor. İşte 28 Mayıs Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 28 Mayıs 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Serpil Hanım ve gelini Neslihan

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 28 MAYIS 2021

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Yağnur oldu. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin ise Esra oldu.