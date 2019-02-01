Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı programın bugün yayınlanan bölümünde belli oldu. Gözde, Ezgi, Sina, Gülcan arasında yaşanan çekişmede puanlamalar nasıl olacak merak konusu oldu. Gülcan ile Sina arasında yaşanan gerilim ise güne damgasını vurdu. Peki, yarışmaya kim veda edecek? İşte Gelinim Mutfakta 21 Şubat 226. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Geçen hafta Gelinim Mutfakta haftanın birincisine 6 bilezik vardı. En yüksek puana sahip olan Gülcan ile Ezgi bilezikleri 3-3 bölüşmüşlerdi. 1 Şubat 2019 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ise, şöyle

Sina çeyrek altın alarak haftanın en yüksek puan aldı.

Ezgi ve Gözde haftanın en düşük puanını aldı.

Haftanın en yüksek puanı alarak 5 altın bilezik almaya hak kazanan isim 68 puanla Gülcan oldu. Gülcan'ın toplam 8 bileziği oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da elenen isim henüz belli olmadı. Yarışmaya veda eden kayınvalide ve gelin az sonra Fatih Ürek tarafından açıklandı. Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden isim Gözde oldu.