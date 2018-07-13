Haftaiçi her gün saat 15.45'te seyircisinin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta 90. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yarışmanın bu günkü bölümünde haftanın birincisi belirlenecek. Fatih Ürek'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki birincisi kim olacak? İşte 13 Temmuz Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı ve özeti...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Hafta boyunca en iyi yemeği yapmaya çalışan gelinlerden biri bugünkü bölümün sonunda haftanın birincisi olacak. Birinci olan gelin 6 bileziği koluna takacak. Bugünkü bölümde ayrıca hafta boyunca en az puan alan bir gelin ile kayınvalidesi yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta haftanın finali bölümüyle saat 15.45'te KanalD ekranlarında olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 90. YENİ BÖLÜM FRAGMAN VE ÖZETİ

Gelinim Mutfakta 90. Bölüm Fragmanı yayında! Hafta finalinde sinirler geriliyor, tartışmaların boyutları giderek yükseliyor!

Elif, Suzan Hanımı bir önceki bölüm söylediği Türküden dolayı yeriyor! Nurten Hanıma gelen çiçekler, Çiğdem Hanım ile büyük kavga yaşanmasına neden oluyor! Hafta Finalinde 5 altın bileziği hangi yarışmacı alacak, hangi gelin ve kaynana mutfağa veda edecek?