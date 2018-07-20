Yayın saati değişen Gelinim Mutfakta bundan sonra haftaiçi her gün saat 12.15'te seyircisinin karşısına çıkacak. Gelinim Mutfakta 95. yeni bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Yarışmanın bugünkü bölümünde haftanın birincisi belirlenecek. Fatih Ürek'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki birincisi kim oldu?



GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?



20 Temmuz Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan sıralaması saat 12.15'ten sonra belli olacak.

Gelinim Mutfakta'da Elif ve Cansu neden tartıştı?



Elif, bugünün neşeli kişisiydi. Yaptığı taklitlerle herkesi eğlendirmesini bildi. Bu konuda da Cansu'nun yardımı da alkışları hak etti. Elif ile Cansu, puanlama sonrası sürekli tartışan Nurten Hanım ve gelini Özlem'in o anki durumlarını taklit etmeye başladılar. İkili olayı abarttıkça, sesleri giderek yükseldi. O an bu sesleri duyan olsa gerçek bir kavga var sanırdı. Öyle ki olayı sonradan fark eden Cansu'nun kaynanası Sevgül Hanım gerçekten kavga ediyorlar sandı. Kaynanalar odasında bu gelişmeleri Fatih Ürek ile izleyenler kahkahalarını tutamadılar. Nurten Hanım ve Özlem'in tepki verecekleri düşünülürken, onlar da kahkahalarla bu sahneleri izlediler.



GELİNİM MUTFAKTA 95. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

















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