Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan 245. bölümünde belli oldu. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde gelinlerin arasındaki çekişme arttı. Kayınvalideler gelinler arasında yaptığı ankette, en kendini beğenen, en kaprisli insan olarak Gülcan'ı seçtiler. Ezgi ile Gülcan arasındaki gerginlik yine had safhaya ulaştı. Ezgi Gülcan'ı fırsatçı olmakla suçladı. Peki yarışmaya kim veda etti? İşte Gelinim Mutfakta 22 Şubat son bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oluyor. Haftanın birincisi olarak 5 altın bileziği kazanan gelin açıklanır açıklanmaz haber sitemizde.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek. Haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden gelini açıklanır açıklanmaz haber sitemizde.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Ezgi:

Gülcan:

Nergis:

Bircan: