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Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da heyecan katlanarak devam ediyor. Haftanın birincisinin belli olduğu programda 7 altın bilezik ve çeyrek altını kazanan yarışmacı yapılan puanlama sonrasında belli oldu. İşte 4 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta haftanın elenen ve en çok puanı alarak birinci olmaya hak kazanan yarışmacısı...

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  • Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 4 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta'da elenen yarışmacı açıklandı mı?

    Gelinim Mutfakta'da nefesler tutuldu. Hafta içi her gün Nursel'in sunumuyla saat 13:00'da yayınlanan programda, haftanın final heyecanı yaşandı. Haftanın elenen ve birinci olan yarışmacısı yapılan oylama sonucunda belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? 4 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta'da  elenen yarışmacı açıklandı mı? İşte 4 Kasım 2022 son programda yaşanan gelişmeler...
  • Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 4 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta'da elenen yarışmacı açıklandı mı?

    GELİNİM MUTFAKTA'DA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

    Gelinim Mutfakta'da 4 Kasım Cuma günü bu hafta 71 puana ulaşarak 7 altın bileziğin sahibi olan yarışmacı Hatice oldu. 
  • Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 4 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta'da elenen yarışmacı açıklandı mı?

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 

    Gelinim Mutfak'ta da 63 puanla en düşük puanı alarak elenen gelin Aylin oldu.
  • Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 4 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta'da elenen yarışmacı açıklandı mı?

    GELİNİM MUFTAKTA ÇEYREĞİ KİM ALDI

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan yarışmacı Aylin oldu. Haftanın puan durumu ise şöyle oluştu:

     

     
  • Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 4 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta'da elenen yarışmacı açıklandı mı?

    Hatice 71

     

    Yeşim 68

     

    Aysun 65

     

    Aylin 63

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