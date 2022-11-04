Gelinim Mutfakta'da nefesler tutuldu. Hafta içi her gün Nursel'in sunumuyla saat 13:00'da yayınlanan programda, haftanın final heyecanı yaşandı. Haftanın elenen ve birinci olan yarışmacısı yapılan oylama sonucunda belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? 4 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta'da elenen yarışmacı açıklandı mı? İşte 4 Kasım 2022 son programda yaşanan gelişmeler...