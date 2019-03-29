Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümününde belli oldu. Gelinim Mutfakta yayın hayatında 1 yılı aştığı için gelin ve kayınvalidelere büyük bir sürpriz yaptı. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Programın sürpriz konuğu modacı Ivana Sert'te gelinlerin tatlılarını denedi ve puanlamasını yaptı. Ivana Sert, Beyza'ya 3, Gülcan'a 2, Burcu'ya 5, Ezgi'ye ise 1 puan verdi.

Kritik bölümünde ise, sunucu Fatih Ürek 'Yarışmadan kim gitsin?' şeklindeki sorusunun üzerine, Gülcan ile Reyhan Hanım birbirine girdi. Tartışmada Fatih Ürek'te gerildi.

GELİNİM MUTFAKTADA KİM ELENDİ?

Ezgi haftanın en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelin ise Gülcan oldu ve 5 altın bilezik sahibi oldu.

Haftanın en düşük puanını alan gelin ise Beyza oldu ve kayınvalidesi Nazlı Hanım olmuştu. Gelinim Mutfakta yarışması 1 senesini doldurduğu için eleme yapılmadı ve Beyza ile Nazlı yarışmaya devam edecekleri Fatih Ürek tarafından açıklandı.