Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu 24 Kasım 2023: Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti, 10 bileziği ve çeyrek altın kim kazandı?

Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu 24 Kasım 2023: Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti, 10 bileziği ve çeyrek altın kim kazandı?

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Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Gelinim Mutfakta'da final günü nefesleri kesti. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla izleyicilerle buluşan yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Gizem arasından; 10 bilezik ile çeyrek altını kazanan isimler ve yarışmaya veda eden gelin belirlendi. İşte, ayrıntılar...