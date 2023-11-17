Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta Hilal diskalifiye mi oldu ve neden diskalifiye oldu? Gelinim Mutfakta Hilal kimdir ve elendi mi?

Gelinim Mutfakta Hilal diskalifiye mi oldu? Gelinim Mutfakta Hilal elendi mi? Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta, bugün oldukça heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. Ünlü sunucu Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan yarışmada bugün gelin Hilal Acar ve kaynanası Arzu Acar, yarışmadan diskalifiye edildiler. İşte, konuya dair bilgiler... Habertürk Giriş: 17.11.2023 - 00:17 Güncelleme: 17.11.2023 - 00:17 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün diskalifiye şoku yaşandı. Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta'da, gelin Hilal Acar ve kaynanası Arzu Acar'ın yarışmadan çıkarıldığı açıklandı. İşte, yarışmanın sevenlerinin oldukça merak ettiği konuya ilişkin detaylar...

2 Şurada Paylaş!







GELİNİM MUTFAKTA HİLAL NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?



Gelinim Mutfakta yarışmasının bugün ekranlara gelen 1259. bölümünde sunucu Nursel Ergin, dün yapılan çekimler sırasında yaşanan bir tatsızlık nedeniyle; yarışmanın yönetiminin Hilal Acar ve kaynanası Arzu Acar'ı diskalifiye ettiğini duyurdu.