Gelinim Mutfakta kim elendi? 17 Kasım 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve bileziği kim kazandı?

Gelinim Mutfakta kim elendi? 17 Kasım 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve bileziği kim kazandı?

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Hafta boyunca en iyi tabağı çıkarmak için ocağın başına geçen yarışmacılardan biri bugün elenirken; bir gelin de çeyrek altın kazanacak. Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününde en düşük puanı alan isim yarışmaya veda edecek. Peki, Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim gitti? İşte, 17 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve altınların sahipleri hakkında merak edilenler...