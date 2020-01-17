Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? Şeklindeki sorular yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Heyecanın tavan yaptığı anların ardından Fatih Ürek'ten açıklama geldi. Peki, hangi yarışmacı 5 altın bileziği kazandı? İşte, 17 Ocak 2020 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın en düşük puanını alan gelin kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden isim 54 puanla Aleyna oldu.

Günün en yüksek puanını ve çeyrek altını alan gelin 15 puanla Burçin oluyor.

Günün en düşük puanını alan gelin 8 puanla Aleyna

Günün en düşük puanını alan gelin 9 puanla Elif

Betül ise 12 puan aldı.



GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU - 17 OCAK 2020

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğe sahip olan Gelinim Mutfakta birincisi açıklandı.

66 puanla Burçin haftanın birincisi oldu.

Elif 61 puanla ikinci oldu.