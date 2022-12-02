Gelinim Mutfakta'da haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Gelinler en başarılı yemeği çıkarmak için mutfakta ter dökerken kayınvalideler de gelinlerinin tabağını bulmaya çalışıyorlar. İşte 2 Aralık 2022 puan durum ile Gelinim Mutfakta'da elenen ve altınları kazanan isimler...