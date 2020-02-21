Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? Şeklindeki sorular yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Heyecanın tavan yaptığı anların ardından Fatih ürek'ten açıklama geldi. Peki, hangi yarışmacı 5 altın bileziği kazandı? İşte, 21 Şubat 2020 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın en düşük puanını alan gelin kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacı 50 puanla Özlem oldu. Ancak Fatih Ürek Özlem'e bir şans daha vermek istedi ve bu hafta yarışmadan elenen isim olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi 63 puanla Ezgi oldu.

Elif ise 62 puan aldı.