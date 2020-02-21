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Gelinim Mutfakta kim elendi? 21 Şubat 2020 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde haftanın birincisi ve elenen gelin ile kayınvalidesi belli oldu. Gelinler ve kayınvalideler arasında yine çekişme eksik olmadı

Gelinim Mutfakta

Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? Şeklindeki sorular yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Heyecanın tavan yaptığı anların ardından Fatih ürek'ten açıklama geldi. Peki, hangi yarışmacı 5 altın bileziği kazandı? İşte, 21 Şubat 2020 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın en düşük puanını alan gelin kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacı 50 puanla Özlem oldu. Ancak Fatih Ürek Özlem'e bir şans daha vermek istedi ve bu hafta yarışmadan elenen isim olmadı.

 

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi 63 puanla Ezgi oldu.

Elif ise 62 puan aldı.

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