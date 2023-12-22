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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta kim elendi? 22 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve bileziği kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta puan durumu: 22 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim aldı?

        Gelinim Mutfakta'da bir final gününde daha heyecanlı dakikalara sahne olacak. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan yarışmada Aleyna ve Tuğba arasındaki gerilim güne damga vuruyor. Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın ile bileziklerin sahipleri ve yarışmaya veda edecek gelin belli oluyor. İşte, 22 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorularının cevapları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 13:14 Güncelleme: 22.12.2023 - 13:14
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        Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve altın bileziği kazanan isim ile günün puan durumu merak konusu oldu. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Gamze arasından; 10 bilezik ve çeyrek altını kazanan isimler ile yarışmadan elenen gelin belli olacak. Peki, 22 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte, son bölümde yaşananlar...

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        GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

        Haftanın en yüksek puanını elde ederek 10 altın bileziği kazanan gelin ile günün en yüksek puanının alarak çeyrek altını hak eden isim henüz belli olmadı. Birinciler açıklandığında haberimize eklenecek.

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        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

        Gelinim Mutfakta'da hafta boyunca en düşük puanı alarak bu hafta elenen yarışmacı bugün açıklanacak. Elenen gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

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        22 ARALIK 2023 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

        Bugünün puan durumu henüz belli olmadı. Ancak 21 Aralık Perşembe dünün puan durumu şöyleydi;

        Gamze - 16

        Aleyna - 16

        Yeşim - 13

        Tuğba - 11

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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