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Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta kim elendi? 24 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi
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Gelinim Mutfakta kim elendi? 24 Aralık Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu?

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Bu hafta Songül Karlı'nın sunduğu Gelinim Mutfakta'da elenen isim belli oldu. İşte büyük bir heyecanla araştırılan Gelinim Mutfak'tanın birincisi...

Gelinim Mutfakta kim elendi? 24 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi

Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Bugün Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 24 Aralık Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? - 24 ARALIK 2021

Gelinim Mutfakta programında elenen gelin adayı ise "Pınar" oldu.

Haftanın son gününde en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelin "Pınar" oldu.

Haftanın en yüksek puanını toplayıp beş altın bileziğin sahibi gelin "Yeşim" oldu.

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