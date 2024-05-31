Gelinim Mutfakta'da haftanın finali ile ekranlara geliyor. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunuculuğunda yayınlanan yarışmada dört gelin hafta boyunca rekabet ediyor. Zeynep, Kıymet, Gamze ve Damla arasından bir gelin bugün yarışmaya veda ederken; bir kişi de 10 altın bileziğin sahibi oluyor. İşte, 31 Mayıs puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve altınların sahibine ilişkin bilgiler...