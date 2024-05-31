Gelinim Mutfakta kim elendi? 31 Mayıs 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da altınları kim aldı?
Gelin Mutfakta'da bu hafta elenen isim programın izleyicileri tarafından takip ediliyor. Haftanın final gününde Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 altın bilezik sahibini buluyor. Dört yarışmacı bugün tezgah başına geçerek en başarılı lor peynirli cheesecake'i yapmaya çalışıyor. İşte, 31 Mayıs 2024 puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorularının yanıtına ilişkin detaylar...
Gelinim Mutfakta'da haftanın finali ile ekranlara geliyor. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunuculuğunda yayınlanan yarışmada dört gelin hafta boyunca rekabet ediyor. Zeynep, Kıymet, Gamze ve Damla arasından bir gelin bugün yarışmaya veda ederken; bir kişi de 10 altın bileziğin sahibi oluyor. İşte, 31 Mayıs puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve altınların sahibine ilişkin bilgiler...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan ve haftanın en iyi performansını sergileyerek 10 altın bileziğin sahibi olan yarışmacılar henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.
31 MAYIS 2024 BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Bu hafta Gelinim Mutfakta'ya veda eden yarışmacı henüz belli olmadı. Bugün yapılacak son oylamanın ardından haftanın en düşük puanını alan gelin Nursel Ergin tarafından açıklanacak. Bu hafta yarışmadan elenen isim belli olduğunda haberimize eklenecek.