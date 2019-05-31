Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gelinim Mutfakta kim elenecek? 31 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak?

Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde haftanın birincisi ve elenen gelin ile kayınvalide belli olacak. Rekabetin her hafta daha da çok arttığı Gelinim Mutfakta'da bugün Besime Hanım, Gülcan ile yaşadığı bir durumda ilk kez sinirli bir şekilde tavır koyuyor! Peki 31 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak, kim elenecek?

Gelinim Mutfakta

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap bulacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde bugün Gülcan, Besime Hanımın gizlediği kağıdı almaya çalıştığı sırada beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Peki yarışmaya kim veda edecek? İşte Gelinim Mutfakta 31 Mayıs 315. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi olacak. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

Besime Hanım, Gülcan ile yaşadığı bir durumda ilk kez sinirli bir şekilde tavır koyuyor!

Gülcan, Besime Hanımın gizlediği kağıdı almaya çalıştığı sırada beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor! Güller Hanımın oğlu Kemal programa geliyor! Hafta finalinde kim birinci oluyor, kim eleniyor?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta haftanın en düşük puanını alan gelini kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta'dan elenen gelin ile kayınvalide belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor Hikmet için oynadılar! 30 Mayıs Survivor son bölüm
TELEVİZYONSurvivor araba ödülünü kim kazandı?
Çarpışma final bölümünden ilk sahne: Kadir Veli'den hesap soruyor
TELEVİZYONKadir Veli'den hesap soruyor!
Çarpışma neden bitti? Çarpışma neden final yaptı? Çarpışma son bölüm
TELEVİZYONÇarpışma neden bitti?
Survivor ödül oyununu kim kazandı? Yemek yarışması sürprizi! 29 Mayıs Survivor son bölüm
TELEVİZYONSurvivor ödül oyununu kim kazandı?
Çarpışma 24. bölüm fragmanı: Sevdikçe kaybettim ben! Çarpışma final bölümü
TELEVİZYON"Sevdikçe kaybettim ben!"
Kuzgun 16. bölüm sezon finali! Behram öldü, Dila intihar etti! Kuzgun son bölüm özeti
TELEVİZYONKuzgun 16. bölüm sezon finali!
Diriliş Ertuğrul 150. son bölüm! Diriliş Ertuğrul neden final yaptı? Diriliş son bölüm özeti
TELEVİZYONDiriliş Ertuğrul 150. son bölüm
Hercai 12. bölüm 2. fragmanı sezon finali: Miran ile Reyyan kavuşuyor! Hercai son bölümde neler olacak?
TELEVİZYONHercai 12. bölüm 2. fragmanı sezon finali
Begüm Özbek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Begüm Özbek hayatı
TELEVİZYONBegüm Özbek kimdir?
Diriliş Ertuğrul neden final yapıyor? Diriliş Ertuğrul 150. bölüm final fragmanı
TELEVİZYONDiriliş Ertuğrul neden final yapıyor?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X