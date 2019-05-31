Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap bulacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde bugün Gülcan, Besime Hanımın gizlediği kağıdı almaya çalıştığı sırada beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Peki yarışmaya kim veda edecek? İşte Gelinim Mutfakta 31 Mayıs 315. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi olacak. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

Besime Hanım, Gülcan ile yaşadığı bir durumda ilk kez sinirli bir şekilde tavır koyuyor!

Gülcan, Besime Hanımın gizlediği kağıdı almaya çalıştığı sırada beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor! Güller Hanımın oğlu Kemal programa geliyor! Hafta finalinde kim birinci oluyor, kim eleniyor?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta haftanın en düşük puanını alan gelini kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta'dan elenen gelin ile kayınvalide belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.