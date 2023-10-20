GELİNİM MUTFAKTA kim elendi, kim gitti? Gelinim Mutfakta kim kazandı ve çeyrek altın, 10 bilezik kimin oldu? 20 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA kim elendi, kim gitti? Gelinim Mutfakta kim kazandı ve çeyrek altın, 10 bilezik kimin oldu? 20 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu

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Kanal D'nin hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan yarışması Gelinim Mutfakta'da, bugün finali nefesleri kesecek. Cansu, Tuğba, Yeşim ve Cerem'in arasından bir yarışmacı 10 bilezik ile çeyrek altının sahibi olacak, bir yarışmacı ise hayallerine veda ederek programdan elenecek. İşte, 20 Ekim Gelinim Mutfakta hakkında bilgiler...