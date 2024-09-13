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        Haberler Bilgi Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 13 Eylül Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı, hangi gelin kazandı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu?13 Eylül Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı?

        Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen isim bugün belli oluyor. Haftanın en yüksek puanı alan isim günün birincisi seçilirken altın bileziğin sahibi olacak. Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu?13 Eylül Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 12:16 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:16
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        Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. En lezzetli yemeği yapan gelin yüksek puanları toplayınca birinci oluyor. Günün birincisi ve sonuncusu Aslı Hünel tarafından açıklanıyor. Peki 13 Eylül Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

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        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

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        YARIŞMACILAR

        AYSUN

        YASEMİN

        RABİA

        ZEHRA

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