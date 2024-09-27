Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 27 Eylül Gelinim Mutfakta altınları kim kazandı?

Gelin Mutfakta'da elenen isim programın izleyicileri tarafından takip ediliyor. Haftanın final gününde yarışmacılar en lezzetli yemekleri yapmaya gayret ediyor. Hafta boyunca kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin ise 10 altın bileziği almaya hak kazanıyor. İşte, 27 Eylül 2024 puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorularının yanıtına ilişkin bilgiler…