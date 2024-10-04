Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu 4 Ekim 2024
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim haftanın finalinde belli olacak. Gelinler her gün 1 çeyrek altın kazanırken, haftanın en başarılı gelini ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor. En güzel yemeği yapan gelin en yüksek puanı alarak haftanın birincisi olurken kötü puanı alan gelin ise elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu 4 Ekim 2024
Gelinim Mutfakta final günü heyecanın arttığı programda elenen ve birinci olan isim açıklanıyor. Tadım, puan ve yorumlamanın ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu 4 Ekim 2024
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
PUAN DURUMU
NUR
BİRBEN
EZGİ
AYSUN
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Haftanın dördüncü gününde tarifi en lezzetli yaparak çeyrek altın kazanan gelin en yakın rakibine 1 puan farkla Nur oldu.
Haftanın ilk iki gününde çeyrek altının sahibi olan Aysun olmuştu. Dün ise çeyrek altını 17 puanla Ezgi almıştı.