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        Haberler Televizyon GELİNİM MUTFAKTA kim elendi ve birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 10 bileziği ve çeyrek altını kim kazandı? 3 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu birinci

        Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 bileziği kim aldı? 3 Kasım Gelinim Mutfakta elenen isim...

        Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün final heyecanı yaşandı. Kanal D'de ekranlarında hafta içi her gün saat 13:00'de izleyicilerin karşısına çıkan yarışmada bugün bir kişi çeyrek altın, bir kişi bileziğin sahibi olurken bir kişi de hayallerine veda etti. İşte, 3 Kasım 2023 Cuma günü Gelinim Mutfakta final bölümüne ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 16:36 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:36
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        Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da heyecan bugün final bölümüyle devam etti. Ünlü sunucu ve oyuncu Nursel Ergin'in sunumuyla yayınlanan yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Ezgi arasından; 10 bilezik ile çeyrek altını kazanan isimler belli oldu ve bir kişi de yarışmaya veda etti. İşte, ayrıntılar...

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        GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan isim Yeşim oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta'da bu hafta çeyrek altını kazanan isim Aleyna oldu.

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        3 KASIM 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

        Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim Ezgi oldu.

        Geçtiğimiz hafta ise elenen gelin Pınar olmuştu.

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        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (3 KASIM)

        1 - Yeşim

        2 - Aleyna

        3 - Tuba

        4 - Ezgi

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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