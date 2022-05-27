Gelinlerin en iyi yemeği yapmak için mutfağa girdiği yarışmada haftanın finali gerçekleştiriliyor. Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap bulacak. Bugün Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşanıyor. Gelinler 5 altın bilezik ve çeyrek altın kazanmak için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. İşte 27 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...