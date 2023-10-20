Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 bileziği kim aldı? 20 Ekim Gelinim Mutfakta elenen isim...
Kanal D'nin her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın finali bugün gerçekleştiriliyor. Hafta içi her gün 13:00'de ekranlara gelen sevilen yarışmada bugün 10 bilezik ile çeyrek altını kazanan ve elenen yarışmacılar belirlenecek. İşte, 20 Ekim 2023 Cuma günü Gelinim Mutfakta final bölümüne dair bilgiler...
Kanal D'nin hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan yarışması Gelinim Mutfakta'da, bugün finali nefesleri kesecek. Cansu, Tuğba, Yeşim ve Cerem'in arasından bir yarışmacı 10 bilezik ile çeyrek altının sahibi olacak, bir yarışmacı ise hayallerine veda ederek programdan elenecek. İşte, 20 Ekim Gelinim Mutfakta hakkında bilgiler...
GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan isim henüz açıklanmadı.
Kazanan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı.
Kazanan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak...
20 EKİM 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz açıklanmadı.
Söz konusu isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak...
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (20 EKİM)
Gelinim Mutfakta'da finalin puan durumu henüz açıklanmadı.
TUĞBA- PUAN
YEŞİM - PUAN
CANSU- PUAN
CEREN- PUAN