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Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi isim elendi? 25 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi isim elendi? soruları araştırılmaya başlandı. Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta programı hafta iç her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Gelinlerin el lezzetlerini sergiledikleri programda en çok puanı alan yarışmacı gün sonunda çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, 25 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte, detaylar...

  • 01
    Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi isim elendi? 25 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

    Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana geliyor. Yarışmacılar, hafta içi her gün yemekleriyle hünerlerini sergiliyorlar. Birbirleriyle kıyasıya rekabet eden yarışacılardan biri gün sonunda çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, 25 Mart Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi isim elendi? İşte, 25 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu detayları...
  • 02
    Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi isim elendi? 25 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

    GELİNİM MUTFAKTA 25 MART PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

    25 Mart Cuma Gelinim Mutfakta programı puan durumu henüz belli olmadı.
  • 03
    Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi isim elendi? 25 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

    GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU 25 MART?

    Gelinim Mutfata programının 25 Mart puan durumu açıklanmadığı için, çeyrek altının sahibi olacak gün birincisi henüz belli olmadı.
  • 04
    Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi isim elendi? 25 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

    24 MART GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    24 Mart Perşembe günü çeyrek altını kazanan yarışmacı 23 puanla Hasret oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA 24 MART PUAN DURUMU

    Fulya: 14

    Miyase: 10

    Hasret: 23

    Yeşim: 13
  • 05
    Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi isim elendi? 25 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

    GELİNİM MUTFAKTA'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

    Geçtiğimiz hafta 18 Mart Cuma Gelinim Mutfakta birincisi 93 puan ile Yeşim olurken elenen isim ise 53 puanla Deniz oldu.

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