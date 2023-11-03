Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 bileziği kim aldı? 3 Kasım Gelinim Mutfakta elenen isim...
Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün final heyecanı yaşanıyor. Kanal D'de ekranlarında hafta içi her gün saat 13:00'de izleyicilerin karşısına çıkan yarışmada bugün bir kişi çeyrek altın ve bileziğin sahibi olurken bir kişi de hayallerine veda edecek. İşte, 3 Kasım 2023 Cuma günü Gelinim Mutfakta final bölümüne ilişkin ayrıntılar...
Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da heyecan bugün final bölümüyle devam ediyor. Ünlü sunucu ve oyuncu Nursel Ergin'in sunumuyla yayınlanan yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Ezgi; 10 bilezik, çeyrek altını kazanan isimler belli olacak ve bir kişi de yarışmaya veda edecek. İşte, ayrıntılar...
GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
Geçtiğimiz hafta kazanan isim Tuğba olmuştu.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta çeyrek altını kazanan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
Geçtiğimiz hafta kazanan isim Yeşim olmuştu.
3 KASIM 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz hafta ise elenen gelin Pınar olmuştu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (3 KASIM)
Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Ezgi'nin yarıştığı puan durumu henüz açıklanmadı..