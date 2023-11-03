GELİNİM MUTFAKTA kim kazandı, kim elendi ve kim gitti? Gelinim Mutfakta 10 bileziği ve çeyrek altını kim kazandı? 3 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA kim kazandı, kim elendi ve kim gitti? Gelinim Mutfakta 10 bileziği ve çeyrek altını kim kazandı? 3 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu

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Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da heyecan bugün final bölümüyle devam ediyor. Ünlü sunucu ve oyuncu Nursel Ergin'in sunumuyla yayınlanan yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Ezgi; 10 bilezik, çeyrek altını kazanan isimler belli olacak ve bir kişi de yarışmaya veda edecek. İşte, ayrıntılar...