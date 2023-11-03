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        Haberler Televizyon GELİNİM MUTFAKTA kim kazandı ve kim elendi? Gelinim Mutfakta çeyrek altın, 10 bileziği kim kazandı? 3 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu

        Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 bileziği kim aldı? 3 Kasım Gelinim Mutfakta elenen isim...

        Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün final heyecanı yaşanıyor. Kanal D'de ekranlarında hafta içi her gün saat 13:00'de izleyicilerin karşısına çıkan yarışmada bugün bir kişi çeyrek altın ve bileziğin sahibi olurken bir kişi de hayallerine veda edecek. İşte, 3 Kasım 2023 Cuma günü Gelinim Mutfakta final bölümüne ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 09:53 Güncelleme: 03.11.2023 - 09:53
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        Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da heyecan bugün final bölümüyle devam ediyor. Ünlü sunucu ve oyuncu Nursel Ergin'in sunumuyla yayınlanan yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Ezgi; 10 bilezik, çeyrek altını kazanan isimler belli olacak ve bir kişi de yarışmaya veda edecek. İşte, ayrıntılar...

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        GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

        Geçtiğimiz hafta kazanan isim Tuğba olmuştu.

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        GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta'da bu hafta çeyrek altını kazanan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

        Geçtiğimiz hafta kazanan isim Yeşim olmuştu.

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        3 KASIM 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

        Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz belli olmadı.

        Geçtiğimiz hafta ise elenen gelin Pınar olmuştu.

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        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (3 KASIM)

        Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Ezgi'nin yarıştığı puan durumu henüz açıklanmadı..

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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